该事件发生于11月20日，地点位于该国东南部，靠近诺瓦·德姆巴军事训练场——该地正在进行有欧洲军队（包括英国部队）参与的大规模演习。这枚导弹是在俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击期间坠落的。

据该媒体报道，这枚俄罗斯飞行器坠落在距离乌克兰边境约45公里的地方。该事件发生之际，正值有报道称俄罗斯导弹和无人机侵犯了波兰领空。

导弹的坠落地点尤其引人关注。自11月9日起，诺瓦·德姆巴训练场正在举行“联盟-2026”国际军事演习，来自11个欧洲国家的约2800名军人参与其中。

在演习期间，官兵们演练了多国部队的协同作战，这些部队在战争结束后可能被调遣参与保障乌克兰的安全。

具体而言，参演人员正在训练开展联合行动、调遣军事装备、协调各国部队的行动以及应对无人机。

此前，波兰国防部长弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什表示，在俄罗斯对波兰境内的袭击中，有两枚导弹和一架喷气式无人机坠落。波兰方面确认其中一枚导弹为俄罗斯的X-101型。

不过，目前尚无官方信息表明该俄罗斯导弹是蓄意瞄准军事训练场的。此外，也没有关于演习人员中有伤亡的报道。

来源：《每日电讯报》

在波兰领空遭侵犯后，图斯克表示未来数月将面临严峻挑战。

需要指出的是，唐纳德·图斯克因波兰领空遭侵犯一事召开了紧急会议。

图斯克表示，波兰将调查俄罗斯袭击乌克兰期间发生的领空侵犯事件。

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