Rząd Norwegii planuje zakup rakiet obrony przeciwlotniczej o wartości około 22 mld koron (ponad 2 mld euro). Są one przeznaczone do ochrony baz lotniczych, infrastruktury krytycznej i obiektów wojskowych przed zagrożeniami z powietrza.

Nowe pociski będą mogły być wykorzystywane w naziemnych wyrzutniach NASAMS. Są one przeznaczone do przechwytywania dronów bojowych i rozpoznawczych, samolotów wojskowych oraz śmigłowców na różnych odległościach.

Zamówienie obejmuje trzy typy pocisków: AIM-9X krótkiego zasięgu, AMRAAM 120C średniego zasięgu oraz AMRAAM Extended Range (ER) o zwiększonym zasięgu.

Nowymi środkami obrony przeciwlotniczej planuje się chronić bazę lotniczą Erland, bazę w Evenes, infrastrukturę krytyczną, strefy przyjmowania sojuszników, a także norweskie siły lądowe.

Minister obrony kraju, Ture O. Sandvik, podkreślił, że decyzja o zakupie została podjęta między innymi z uwzględnieniem doświadczeń Ukrainy. Według niego Norwegia powinna nie tylko zwiększyć zapasy pocisków, ale także zapewnić dostępność systemów o różnych parametrach.

Oprócz uzupełnienia arsenałów kraj planuje wymienić przestarzałe pociski oraz zastąpić te, które wcześniej przekazano Ukrainie.

Źródło: rząd Norwegii.

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