挪威政府计划采购价值约220亿克朗（超过20亿欧元）的防空导弹。这些导弹旨在保护空军基地、关键基础设施和军事设施免受空中威胁。

新型导弹可安装在NASAMS地面发射装置上使用。其设计目的是在不同距离上拦截攻击型和侦察型无人机、军用飞机及直升机。

此次采购包括三种类型的导弹：短程AIM-9X、中程AMRAAM 120C以及增程型AMRAAM Extended Range (ER)。

计划利用这些新的防空系统保护埃尔兰空军基地、埃文内斯基地、关键基础设施、盟军接待区以及挪威陆军。

挪威国防部长图雷·O·桑德维克强调，作出此次采购决定时，特别参考了乌克兰的经验。他表示，挪威不仅需要增加导弹储备，还需确保拥有具备不同性能的系统。

除了补充军火库外，该国还计划更换过时的导弹，并补充此前移交给乌克兰的导弹数量。

来源：挪威政府。

挪威将向乌克兰提供5亿挪威克朗（约合4800万欧元），用于在冬季来临前修复能源基础设施并稳定电力供应。

挪威政府通过了一项针对俄罗斯的新一轮制裁方案，该方案与欧盟第21轮制裁措施相协调。 在挪威外交部对相关法律法规进行相应修订后，这些制裁将于2026年10月21日生效。

挪威扣留了一艘与俄罗斯北极液化天然气2号项目有关的船只。

关注我们在