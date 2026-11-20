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Уряд Норвегії планує закупити ракети протиповітряної оборони на суму близько 22 млрд крон (понад 2 млрд євро). Вони призначені для захисту авіабаз, критичної інфраструктури та військових об’єктів від повітряних загроз.

Нові ракети зможуть використовуватися в наземних пускових установках NASAMS. Вони призначені для перехоплення ударних і розвідувальних дронів, військових літаків та гелікоптерів на різних відстанях.

Закупівля передбачає три типи ракет: AIM-9X малої дальності, AMRAAM 120C середньої дальності та AMRAAM Extended Range (ER) збільшеної дальності.

Новими засобами ППО планують захистити авіабазу Ерланд, базу в Евенесі, критичну інфраструктуру, зони прийому союзників, а також Сухопутні війська Норвегії.

Міністр оборони країни Туре О. Сандвік наголосив, що рішення про закупівлю ухвалили, зокрема, з урахуванням досвіду України. За його словами, Норвегія має не лише збільшити запаси ракет, а й забезпечити наявність систем із різними характеристиками.

Окрім поповнення арсеналів, країна планує замінити застарілі ракети та компенсувати ті, які раніше передали Україні.

Джерело: уряд Норвегії.

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