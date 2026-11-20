Правительство Норвегии планирует закупить ракеты противовоздушной обороны на сумму около 22 млрд крон (более 2 млрд евро). Они предназначены для защиты авиабаз, критически важной инфраструктуры и военных объектов от воздушных угроз.

Новые ракеты смогут использоваться в наземных пусковых установках NASAMS. Они предназначены для перехвата ударных и разведывательных дронов, военных самолетов и вертолетов на различных расстояниях.

Закупка предусматривает три типа ракет: AIM-9X малой дальности, AMRAAM 120C средней дальности и AMRAAM Extended Range (ER) увеличенной дальности.

Новыми средствами ПВО планируется защитить авиабазу Эрланд, базу в Эвенесе, критически важную инфраструктуру, зоны приема союзников, а также Сухопутные войска Норвегии.

Министр обороны страны Туре О. Сандвик подчеркнул, что решение о закупке было принято, в частности, с учетом опыта Украины. По его словам, Норвегия должна не только увеличить запасы ракет, но и обеспечить наличие систем с различными характеристиками.

Помимо пополнения арсеналов, страна планирует заменить устаревшие ракеты и восполнить те, которые ранее были переданы Украине.

Источник: правительство Норвегии.

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