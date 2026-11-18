Финляндия не намерена выходить из НАТО и останется членом Альянса. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat.

Журналисты попросили главу государства прокомментировать сообщение немецкого таблоида Bild о том, что Россия в ходе мирных переговоров по Украине якобы выдвинула требование о выходе Финляндии из НАТО.

«Это требование, которое ни в коем случае нельзя воспринимать всерьёз. Могу заявить совершенно чётко: Финляндия вступила в НАТО в 2023 году и будет оставаться членом Альянса до тех пор, пока он будет существовать», — подчеркнул Стубб.

По словам президента, членство Финляндии в НАТО не будет пересматриваться. Он отметил, что такого решения не хотят ни в самой стране, ни в Альянсе.

«Мы выступаем гарантом безопасности для НАТО, а НАТО, в свою очередь, служит гарантом безопасности для нас. На мой взгляд, к подобным заявлениям вообще не стоит относиться серьезно — к тому же я не слышал ничего подобного ни от одного россиянина», — добавил Александр Стубб.

Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Ранее в Финляндии министр обороны Антти Хяккянен отреагировал на сообщение о требовании представителей Российской Федерации — государства-агрессора — о выходе страны из НАТО.

Россия заявила о готовности заключать с отдельными странами НАТО двусторонние соглашения о ненападении и предоставлять им дополнительные индивидуальные гарантии безопасности. Такое предложение озвучил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин во время международного форума по вопросам коллективной безопасности в Москве.

Читай нас в