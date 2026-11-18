Telegram创始人帕维尔·杜罗夫表示，在威权国家中，VPN服务的机器人不仅能够接受该即时通讯软件内部货币Stars的支付，还能通过其他方式收款。 他解释称，在他看来，这些绕过封锁的服务是在做“正义之事”。

不过，杜罗夫并未明确说明Telegram将把哪些国家视为专制国家，以及将依据何种标准将其归入这一类别。

此前，该即时通讯应用的创始人曾表示，Telegram的机器人和迷你应用只能使用内部货币Stars来收取数字商品和服务的费用。 据他介绍，这是由于苹果和谷歌的要求，这两家公司规定移动应用内的支付必须通过内置的支付系统进行。

杜罗夫同时指出，用户可通过Fragment平台使用加密货币Gram购买Stars。

根据Telegram更新的规则，若开发者使用其他货币或第三方支付服务来销售数字商品和服务，则面临该即时通讯应用将不再向移动设备用户展示其机器人和微应用的风险。

来源：帕维尔·杜罗夫

值得一提的是，Telegram联合创始人尼古拉·杜罗夫已首次结婚并成为父亲。

约旦在卡拉库教堂遭遇袭击后封禁了Telegram。

此前，西班牙曾因盗版问题几乎封禁了Telegram。

澳大利亚因恐怖主义内容问题对Telegram提起诉讼。

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