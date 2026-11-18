Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что боты VPN-сервисов в авторитарных странах смогут принимать платежи не только во внутренней валюте мессенджера Stars, но и другими способами. Он объяснил это тем, что сервисы обхода блокировок, по его мнению, делают «божье дело».

В то же время Дуров не уточнил, какие именно государства Telegram будет считать авторитарными и по каким критериям их будут относить к этой категории.

Ранее основатель мессенджера сообщил, что боты и мини-приложения Telegram смогут принимать оплату за цифровые товары и услуги только во внутренней валюте Stars. По его словам, это связано с требованиями Apple и Google, которые обязывают проводить платежи внутри мобильных приложений через встроенные платежные системы.

При этом пользователи могут покупать Stars за криптовалюту Gram через платформу Fragment, отмечал Дуров.

Согласно обновленным правилам Telegram, разработчики, которые будут использовать другие валюты или сторонние платежные сервисы для продажи цифровых товаров и услуг, рискуют тем, что мессенджер перестанет показывать их ботов и мини-приложения пользователям мобильных устройств.

Источник: Павел Дуров

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