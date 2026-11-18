Założyciel Telegrama, Paweł Durov, oświadczył, że boty serwisów VPN w krajach autorytarnych będą mogły przyjmować płatności nie tylko w wewnętrznej walucie komunikatora Stars, ale także innymi metodami. Wyjaśnił to tym, że serwisy umożliwiające omijanie blokad, jego zdaniem, wykonują „boską sprawę”.

Jednocześnie Durov nie sprecyzował, które konkretnie państwa Telegram uzna za autorytarne i według jakich kryteriów będą one zaliczane do tej kategorii.

Wcześniej założyciel komunikatora poinformował, że boty i miniaplikacje Telegramu będą mogły przyjmować płatności za cyfrowe towary i usługi wyłącznie w wewnętrznej walucie Stars. Jak twierdzi, wynika to z wymogów Apple i Google, które nakładają obowiązek przeprowadzania płatności w aplikacjach mobilnych za pośrednictwem wbudowanych systemów płatniczych.

Jednocześnie użytkownicy mogą kupować Stars za kryptowalutę Gram za pośrednictwem platformy Fragment – zaznaczył Durov.

Zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami serwisu Telegram deweloperzy, którzy będą korzystać z innych walut lub zewnętrznych usług płatniczych do sprzedaży produktów i usług cyfrowych, narażają się na ryzyko, że komunikator przestanie wyświetlać ich boty i miniaplikacje użytkownikom urządzeń mobilnych.

Źródło: Paweł Durov

Przypomnijmy, że współzałożyciel Telegramu, Mikołaj Durov, po raz pierwszy się ożenił i został ojcem.

Jordania zablokowała Telegram w związku z atakiem na kościół w Karaku.

Wcześniej Hiszpania niemal zablokowała Telegram z powodu piractwa.

Australia wniosła pozew przeciwko Telegramowi w związku z treściami o charakterze terrorystycznym.

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