Izraelski Kneset wybrał Matana Kahana na nowego przewodniczącego. Jego kandydaturę poparła dawna opozycja pod przewodnictwem Gadi Eisenkota, która opowiada się za zmianą polityki rządu Benjamina Netanjahu.

Głosowaniu poprzedziły burzliwe debaty, które trwały ponad siedem godzin. Za kandydaturę Kahany zagłosowało 66 posłów spośród 120. Podczas głosowania do partii opozycyjnych dołączyły arabskie siły polityczne.

Z kolei kandydat Ofir Katz, popierany przez blok Benjamina Netanjahu, uzyskał 52 głosy.

Na stanowisku przewodniczącego Knesetu Matan Kahana zastąpił Amira Ohanę – sojusznika Netanjahu.

Wybór nowego przewodniczącego był ważnym krokiem dla sił politycznych dążących do unieważnienia części decyzji ustępującego rządu Netanjahu.

Gadi Eizenkot pracuje obecnie nad utworzeniem kolejnego rządu. Jego blok polityczny obiecał już zrewidować niektóre z najbardziej kontrowersyjnych decyzji poprzedniego gabinetu.

W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 27 października, Benjamin Netanjahu i jego sojusznicy stracili większość w Knesecie. Prezydent Izraela powierzył Eisenkotowi zadanie utworzenia nowego rządu koalicyjnego.

Polityk ma około pięciu tygodni na pozyskanie wystarczającego poparcia posłów i utworzenie koalicji.

Zdaniem analityków mianowanie Kahany daje blokowi opozycyjnemu znaczną przewagę w procesie legislacyjnym.

„To ważne, ponieważ czasu jest niewiele, a przewodniczący Knesetu może znacznie przyspieszyć lub spowolnić proces legislacyjny” – uważa Assaf Shapira z Izraelskiego Instytutu Demokracji.

Informuje o tym The Guardian.

Wcześniej kandydat na przewodniczącego izraelskiego parlamentu Matan Kahana odrzucił propozycję pełniącego obowiązki premieraBenjamina Netanjahu i ministra finansów Betzaleela Smotrycha, by poprzeć jego kandydaturę pod warunkiem, że posłowie partii arabskich nie będą zajmować stanowisk wiceprzewodniczących.

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