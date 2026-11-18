W Rumunii Ministerstwo Energii przygotowuje tymczasową opłatę dla producentów energii elektrycznej. Inicjatywa jest częścią pakietu działań mających ograniczyć wysokie ceny energii elektrycznej i wesprzeć energochłonne przedsiębiorstwa w okresie zimowym, informuje Romania Insider, powołując się na ministra energii Dumitru Chiseliță.

Okres obowiązywania i parametry opłaty

Proponowana opłata może obowiązywać najpóźniej do 1 kwietnia. Władze nie ustaliły jeszcze jej stawki ani progu cenowego energii elektrycznej, od którego będzie pobierana. Nie ogłoszono również ostatecznych parametrów mechanizmu, w tym zasad podziału wpływów.

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Wsparcie dla energochłonnego biznesu

Środki zebrane od producentów osiągających bardzo wysokie zyski mogą zostać przeznaczone na wsparcie firm o znacznym zużyciu energii elektrycznej w miesiącach zimowych. Nowy mechanizm finansowania ma zostać dodany do obecnego systemu, w którym już nagromadziły się znaczne niespłacone zobowiązania.

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