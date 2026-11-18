В Румынии Министерство энергетики готовит временный сбор с производителей электроэнергии. Инициатива является частью пакета мер по сдерживанию высоких цен на электроэнергию и поддержке энергоемких предприятий в зимний период, сообщает Romania Insider со ссылкой на министра энергетики Думитру Кисэлицэ.

Срок действия и параметры сбора

Предлагаемый сбор может действовать не позднее чем до 1 апреля. Власти еще не определили его ставку и ценовой порог на электроэнергию, с которого будет взиматься платеж. Окончательные параметры механизма, в частности порядок распределения поступлений, также не объявлены.

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Поддержка энергоемкого бизнеса

Средства, собранные с производителей, получающих очень высокую прибыль, могут направить на поддержку компаний со значительным потреблением электроэнергии в зимние месяцы. Новый механизм финансирования планируют добавить к действующей системе, в которой уже накопились значительные непогашенные обязательства.

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