Ceny ropy 18 listopada spadły po danych z USA wskazujących na wzrost zapasów ropy naftowej i paliw. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate straciły do godz. 01:49 GMT 56 centów, czyli 0,65%, i były notowane po 85,45 dolara za baryłkę. Kontrakty na Brent potaniały o 16 centów, czyli 0,17%, do 92,98 dolara za baryłkę.

Zapasy w USA wzrosły

W materiale Reuters opublikowanym przez Channel NewsAsia podano, że w tygodniu zakończonym 13 listopada zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 5,28 mln baryłek. Źródła rynkowe powołały się na dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego. Zapasy benzyny zwiększyły się o 5,12 mln baryłek, a destylatów — o 351 tys. baryłek.

Jednocześnie spadek notowań ograniczały napięcia między USA a Iranem, a także ryzyko dla transportu przez Cieśninę Ormuz. Dzień wcześniej oba referencyjne gatunki ropy zakończyły handel wzrostami w związku z nasileniem konfliktu i atakami na statki przepływające przez cieśninę.

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Ryzyko dla żeglugi

Siły obronne Bahrajnu poinformowały, że przechwyciły irańskie ataki powietrzne na kraj, w którym stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA. Według Reutersa 17 listopada irańskie drony zaatakowały amerykański wojskowy system radarowy w Bahrajnie, a USA przeprowadziły uderzenia na stanowisko startowe rakiet na irańskiej wyspie Keszm.

16 listopada tankowiec przewożący skroplony gaz został trafiony pociskiem podczas przepływania przez Cieśninę Ormuz w pobliżu wybrzeża Omanu, po czym załoga musiała się ewakuować. Analitycy LSEG wskazali, że regionalne dostawy mogą zostać przywrócone alternatywnymi trasami, jednak normalizacja przepływów przez Cieśninę Ormuz w obecnych warunkach pozostaje niemożliwa.

Oświadczenie Huti

Sprzymierzeni z Iranem jemeńscy Huti oświadczyli, że wystrzelili pięć dronów w kierunku dwóch stacji pomp ropociągu Wschód—Zachód w Arabii Saudyjskiej. Kraj wykorzystywał tę trasę do kierowania ropy do portu Janbu na eksport z pominięciem Cieśniny Ormuz.

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