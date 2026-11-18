Цены на нефть 18 ноября снизились после данных из США об увеличении запасов сырой нефти и топлива. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate по состоянию на 01:49 по Гринвичу потеряли 56 центов, или 0,65%, и торговались по 85,45 доллара за баррель. Контракты на Brent подешевели на 16 центов, или 0,17%, — до 92,98 доллара за баррель.

Запасы в США выросли

В материале Reuters, опубликованном Channel NewsAsia, отмечается, что за неделю, завершившуюся 13 ноября, запасы сырой нефти в США увеличились на 5,28 млн баррелей. Рыночные источники сослались на данные Американского института нефти. Запасы бензина выросли на 5,12 млн баррелей, а дистиллятов — на 351 тыс. баррелей.

В то же время падение котировок ограничивали напряженность между США и Ираном, а также риски для перевозок через Ормузский пролив. Накануне оба эталонных сорта нефти завершили торги ростом на фоне усиления конфликта и атак на суда, проходящие через пролив.

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Риски для судоходства

Силы обороны Бахрейна заявили, что перехватили иранские воздушные атаки по стране, где базируется Пятый флот ВМС США. По данным Reuters, 17 ноября иранские беспилотники атаковали американскую военную радиолокационную систему в Бахрейне, а США нанесли удары по площадке запуска ракет на иранском острове Кешм.

16 ноября танкер для перевозки сжиженного газа был поражен снарядом во время прохождения Ормузского пролива у побережья Омана, после чего экипажу пришлось эвакуироваться. Аналитики LSEG отметили, что региональные поставки могут быть восстановлены альтернативными маршрутами, однако нормализация потоков через Ормузский пролив в нынешних условиях пока невозможна.

Заявление хуситов

Йеменские хуситы, союзные с Ираном, заявили о запуске пяти дронов в направлении двух насосных станций нефтепровода Восток—Запад в Саудовской Аравии. Страна использовала этот маршрут для направления нефти в порт Янбу на экспорт в обход Ормузского пролива.

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