W USA uczestnik propalestyńskich protestów na Uniwersytecie Columbia Mahmoud Khalil zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozpatrzenie jego sprawy. Jak informuje The Hill, 19 października poinformowali o tym jego prawnicy.

Przedmiot odwołania

Sąd Najwyższy nie jest obecnie proszony o bezpośrednie rozstrzygnięcie, czy zatrzymanie Khalila było odpowiedzią na jego wypowiedzi. Kwestionuje on orzeczenie, zgodnie z którym sędzia federalny nie miał uprawnień, aby nakazać jego zwolnienie z aresztu, dopóki nie wyczerpał możliwości w systemie imigracyjnym.

Prawnicy Khalila uważają, że powinien on mieć możliwość natychmiastowego powołania się na ochronę wynikającą z Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA poprzez wniosek habeas corpus — procedurę sądową służącą zakwestionowaniu legalności pozbawienia wolności. Ich zdaniem obecne orzeczenie daje rządowi bezprecedensowe narzędzie do uciszania krytyków i zniechęcania innych osób do wypowiedzi.

Zatrzymanie i apelacja

Khalil, który posiada amerykańską zieloną kartę, stał się jedną z najbardziej znanych osób zatrzymanych wśród studentów i pracowników akademickich bez obywatelstwa USA, którzy wyrażali poparcie dla Palestyny. Władze imigracyjne zatrzymały go w marcu 2025 roku, po czym przez kilka miesięcy przebywał w areszcie. Później sędzia federalny nakazał jego zwolnienie.

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Khalil zwrócił się do Sądu Najwyższego po przegranej w Sądzie Apelacyjnym USA dla Trzeciego Okręgu. Sąd apelacyjny zgodził się ze stanowiskiem administracji prezydenta Donalda Trumpa, że prawo federalne nie pozwala sądom rozpatrywać jego argumentów przed zakończeniem postępowania imigracyjnego.

Podczas gdy sędziowie będą decydować, czy przyjąć sprawę do rozpoznania, Khalil pozostanie na wolności. Sąd Najwyższy odrzuca większość takich wniosków; jego sprawa ma zostać rozpatrzona na zamkniętym posiedzeniu w najbliższych miesiącach.

Administracja Trumpa wcześniej zwróciła się do Sądu Najwyższego o rozpatrzenie podobnej kwestii proceduralnej w sprawie Badara Khana Suriego — obywatela Indii i doktoranta podoktorskiego Uniwersytetu Georgetown, którego chciała deportować. Administracja przyznała, że sąd może rozpatrzyć obie sprawy.

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