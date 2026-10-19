В США участник пропалестинских протестов в Колумбийском университете Махмуд Халиль попросил Верховный суд рассмотреть его дело. Как сообщает The Hill, об этом 19 октября заявили его адвокаты.

Предмет обращения

Верховный суд сейчас не просят напрямую решить, было ли задержание Халиля ответом на его высказывания. Он оспаривает решение, согласно которому федеральный судья не имел полномочий распорядиться о его освобождении из-под стражи, пока он не исчерпает возможности в рамках иммиграционной системы.

Адвокаты Халиля считают, что он должен получить возможность немедленно сослаться на защиту по Первой поправке к Конституции США посредством ходатайства habeas corpus — судебной процедуры оспаривания законности содержания под стражей. По их мнению, действующее решение предоставляет правительству беспрецедентный инструмент для замалчивания критиков и сдерживания высказываний других людей.

Задержание и апелляция

Халиль, имеющий грин-карту США, стал одним из наиболее заметных фигурантов задержаний студентов и преподавателей без американского гражданства, выражавших поддержку Палестине. Иммиграционные органы задержали его в марте 2025 года, после чего он несколько месяцев находился под стражей. Впоследствии федеральный судья распорядился освободить его.

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В Верховный суд Халиль обратился после поражения в Апелляционном суде США третьего округа. Апелляционная инстанция согласилась с позицией администрации президента Дональда Трампа о том, что федеральное законодательство не позволяет судам рассматривать его аргументы до завершения иммиграционного производства.

Пока судьи будут решать, принимать ли дело к рассмотрению, Халиль будет оставаться на свободе. Верховный суд отклоняет большинство таких ходатайств; его дело должны рассмотреть на закрытом заседании в ближайшие месяцы.

Администрация Трампа ранее просила Верховный суд рассмотреть аналогичный процессуальный вопрос в деле Бадара Хана Сури — гражданина Индии и постдокторанта Джорджтаунского университета, которого она стремилась депортировать. Администрация признала, что суд может рассмотреть оба дела.

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