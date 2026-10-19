在美国，哥伦比亚大学亲巴勒斯坦抗议活动参与者马哈茂德·哈利勒请求最高法院审理其案件。据《国会山报》报道，其律师于10月19日宣布了这一消息。

申请事项

目前并未请求最高法院直接裁定，对哈利勒的拘留是否是对其言论的回应。他正在对一项裁决提出异议，该裁决认为，在他用尽移民制度内的救济途径之前，联邦法官无权下令将其释放。

哈利勒的律师认为，他应当有机会立即通过人身保护令申请援引美国宪法第一修正案的保护；人身保护令是一项质疑拘留合法性的司法程序。他们认为，现行裁决赋予政府一种前所未有的工具，用以压制批评者并遏制其他人的言论。

拘留与上诉

持有美国绿卡的哈利勒，成为因表达对巴勒斯坦支持而被拘留的非美国公民学生和教职人员中最受关注的人物之一。移民当局于2025年3月拘留了他，此后他被羁押数月。随后，一名联邦法官下令将其释放。

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哈利勒在美国第三巡回上诉法院败诉后，向最高法院提出申请。上诉法院认同总统唐纳德·特朗普政府的立场，即联邦法律不允许法院在移民程序结束前审理他的论点。

在大法官决定是否受理此案期间，哈利勒将保持自由。最高法院驳回了大多数此类申请；预计他的案件将在未来几个月内的一次闭门会议上审议。

特朗普政府此前曾请求最高法院审理巴达尔·汗·苏里的案件中一个类似的程序问题。苏里是印度公民，也是乔治城大学的博士后研究员，政府寻求将其驱逐出境。政府承认，法院可以审理这两起案件。

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