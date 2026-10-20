巴基斯坦信德省高级部长沙尔吉尔·伊南·梅蒙表示，巴基斯坦人民党（PPP）是政治力量中最后支持在开伯尔-普赫图赫瓦省实施省长管治和紧急状态的政党。据他称，该党起初主张进行政治对话，《快报论坛报》报道。

关于开伯尔-普赫图赫瓦省的声明

梅蒙称，PPP曾多次呼吁联邦政府通过谈判解决分歧。他还表示，当局不能让开伯尔-普赫图赫瓦省居民在面对恐怖分子时得不到保护。

这名部长声称，开伯尔-普赫图赫瓦省首席部长不同意拟议措施，并据称对塔利班和恐怖分子抱有同情。这是梅蒙的政治声明，消息来源在未作独立证实的情况下予以引用。

据该报报道，在政府与反对派的谈判未取得结果后，紧急状态和省长管治于10月11日宣布。在此之前，PTI党于10月4日开始向伊斯兰堡进军。

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卡拉奇交通项目

梅蒙是在访问卡拉奇Green Line快速公交系统控制中心期间发表上述声明的。在那里，他了解了该系统的运营、客流量及其与其他交通项目的整合情况。

据这名部长称，信德省当局正在建设Green、Red、Yellow和Orange线路之间的换乘连接。他表示，Yellow Line部分路段，包括桥梁上的工程，正在施工。

梅蒙还表示，在Green Line转由省政府管理后，其日均客流量从约5万人增至9万人。据他称，过去四到五年间，信德省出现了电动滑板车、电动巴士和Pink Buses——女性专用巴士。

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