W Pakistanie starszy minister prowincji Sindh Sharjeel Inam Memon oświadczył, że Pakistańska Partia Ludowa (PPP) jako ostatnia spośród sił politycznych poparła wprowadzenie rządów gubernatorskich i stanu nadzwyczajnego w Chajber Pasztunchwa. Według niego partia początkowo opowiadała się za dialogiem politycznym, informuje The Express Tribune.

Oświadczenie w sprawie Chajber Pasztunchwa

Memon powiedział, że PPP wielokrotnie wzywała rząd federalny do rozwiązywania sporów poprzez negocjacje. Oświadczył również, że władze nie mogły pozostawić mieszkańców Chajber Pasztunchwa bez ochrony przed terrorystami.

Minister twierdził, że główny minister Chajber Pasztunchwa nie zgadzał się na proponowane kroki i rzekomo sympatyzował z talibami oraz terrorystami. Jest to polityczne oświadczenie Memnona, przytoczone przez źródło bez niezależnego potwierdzenia.

Według publikacji stan nadzwyczajny i rządy gubernatorskie ogłoszono 11 października po tym, jak rozmowy między rządem a opozycją nie przyniosły rezultatów. Wcześniej, 4 października, partia PTI rozpoczęła marsz na Islamabad.

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Projekty transportowe w Karaczi

Memon złożył oświadczenie podczas wizyty w centrum zarządzania systemem szybkiego transportu autobusowego Green Line w Karaczi. Otrzymał tam informacje o funkcjonowaniu systemu, ruchu pasażerskim oraz jego integracji z innymi projektami transportowymi.

Według ministra władze Sindhu pracują nad połączeniami przesiadkowymi między liniami Green, Red, Yellow i Orange. Poinformował, że na wybranych odcinkach Yellow Line, w tym na mostach, trwają prace budowlane.

Memon oświadczył również, że po przejściu Green Line pod zarząd prowincji jej dzienny ruch pasażerski wzrósł z około 50 tys. do 90 tys. osób. Według niego w ciągu ostatnich czterech–pięciu lat w Sindhu pojawiły się skutery elektryczne, autobusy elektryczne oraz Pink Buses — autobusy dla kobiet.

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