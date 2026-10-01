В Пакистане старший министр провинции Синд Шарджиль Инам Мемнон заявил, что Пакистанская народная партия (PPP) последней среди политических сил поддержала введение губернаторского правления и чрезвычайного положения в Хайбер-Пахтунхве. По его словам, партия сначала выступала за политический диалог, сообщает The Express Tribune.

Заявление о Хайбер-Пахтунхве

Мемнон сказал, что PPP неоднократно призывала федеральное правительство разрешать разногласия путем переговоров. Он также заявил, что власти не могли оставить жителей Хайбер-Пахтунхвы без защиты от террористов.

Министр утверждал, что главный министр Хайбер-Пахтунхвы не соглашался на предложенные меры и якобы симпатизировал талибам и террористам. Это политическое заявление Мемнона, приведенное источником без независимого подтверждения.

По данным издания, чрезвычайное положение и губернаторское правление были объявлены 11 октября после того, как переговоры между правительством и оппозицией не дали результата. До этого 4 октября партия PTI начала марш на Исламабад.

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Транспортные проекты Карачи

Мемнон сделал заявление во время посещения центра управления системой скоростных автобусных перевозок Green Line в Карачи. Там он получил информацию о работе системы, пассажиропотоке и ее интеграции с другими транспортными проектами.

По словам министра, власти Синда работают над пересадочными связями между линиями Green, Red, Yellow и Orange. Он сообщил, что на отдельных участках Yellow Line, в том числе на мостах, продолжаются строительные работы.

Мемнон также заявил, что после перехода Green Line под управление провинции ее ежедневный пассажиропоток вырос примерно с 50 тыс. до 90 тыс. человек. По его словам, за последние четыре-пять лет в Синде появились электроскутеры, электробусы и Pink Buses — автобусы для женщин.

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