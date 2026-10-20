丹麦向挪威公司康斯伯格订购了额外的“海军打击导弹”（Naval Strike Missile，NSM），价值约4亿挪威克朗，即约4200万美元。这些导弹将加强该国的海岸防御，AeroTime报道。

该协议被安排为挪威国防物资局（FMA）与丹麦国防采购和后勤组织（DALO）之间的政府间交易。订购导弹的数量尚未披露。

对2025年合同的补充

据FMA称，新订单是对2025年3月签署协议的延续。当时，丹麦购买NSM导弹，以替换Iver Huitfeldt级护卫舰上的“鱼叉”导弹。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2025年的合同估值约为20亿挪威克朗，即2.12亿美元。合同规定供应导弹、舰载设备、培训和后勤支持。交付计划在2025年至2030年进行。

科瑟尔的海岸导弹炮台

2025年12月，DALO还通过直接授予合同的方式向康斯伯格订购了陆基NSM海岸防御系统，以加快引入这一能力。丹麦计划在科瑟尔海军基地部署机动导弹炮台；预计该系统的首批组成部分将于2026年到位。

全面部署后，该单位最多可配备100名人员，包括应征人员。其主要任务将是加强丹麦对丹麦海峡以及通往波罗的海西部通道的控制。2025年，丹麦成为继波兰、美国、罗马尼亚和拉脱维亚之后第五个购买NSM海岸系统的北约国家。

关注我们在