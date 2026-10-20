Dania zamówiła u norweskiej firmy Kongsberg dodatkowe pociski Naval Strike Missile (NSM) o wartości około 400 mln koron norweskich, czyli około 42 mln dolarów. Pociski mają wzmocnić obronę wybrzeża kraju, informuje AeroTime.

Umowę sformalizowano jako transakcję międzyrządową między Norweską Agencją Materiałów Obronnych FMA a Duńską Organizacją Zakupów i Logistyki Obronnej DALO. Liczby zamówionych pocisków nie ujawniono.

Uzupełnienie kontraktu z 2025 roku

Według FMA nowe zamówienie jest kontynuacją umowy zawartej w marcu 2025 roku. Wówczas Dania kupiła pociski NSM, aby zastąpić Harpoony na fregatach typu Iver Huitfeldt.

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Wartość kontraktu z 2025 roku szacowano na około 2 mld koron norweskich, czyli 212 mln dolarów. Przewidywał on dostawy pocisków, wyposażenia okrętowego, szkolenia i wsparcie logistyczne. Dostawy zaplanowano na lata 2025–2030.

Baterie nadbrzeżne w Korsør

W grudniu 2025 roku DALO zamówiła również u Kongsberg lądowy system obrony wybrzeża NSM w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia, aby przyspieszyć wdrożenie tej zdolności. Dania planuje rozmieścić mobilne baterie rakietowe w bazie marynarki wojennej Korsør; pierwsze elementy systemu są oczekiwane w 2026 roku.

Po pełnym rozmieszczeniu jednostka może liczyć do 100 osób personelu, w tym poborowych. Jej głównym zadaniem będzie wzmocnienie kontroli Danii nad Cieśninami Duńskimi i dostępem do zachodniej części Morza Bałtyckiego. W 2025 roku Dania stała się piątym państwem NATO, które nabyło nadbrzeżny system NSM, po Polsce, USA, Rumunii i Łotwie.

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