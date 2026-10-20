Дания заказала у норвежской компании Kongsberg дополнительные ракеты Naval Strike Missile (NSM) на сумму около 400 млн норвежских крон, или примерно $42 млн. Ракеты должны усилить береговую оборону страны, сообщает AeroTime.

Соглашение оформили как межправительственную сделку между Норвежским агентством оборонных материалов FMA и Датской организацией оборонных закупок и логистики DALO. Количество заказанных ракет не раскрывается.

Дополнение к контракту 2025 года

По данным FMA, новый заказ является продолжением соглашения, заключенного в марте 2025 года. Тогда Дания приобрела ракеты NSM для замены Harpoon на фрегатах типа Iver Huitfeldt.

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Контракт 2025 года оценивался примерно в 2 млрд норвежских крон, или $212 млн. Он предусматривал поставку ракет, корабельного оборудования, обучение и логистическую поддержку. Поставки запланированы на 2025–2030 годы.

Береговые батареи в Корсёре

В декабре 2025 года DALO также заказала у Kongsberg наземную систему береговой обороны NSM посредством прямого заключения контракта, чтобы ускорить внедрение этой возможности. Дания планирует разместить мобильные ракетные батареи на военно-морской базе Корсёр; первые элементы системы ожидаются в 2026 году.

После полного развертывания подразделение может насчитывать до 100 человек личного состава, включая призывников. Его основной задачей будет усиление контроля Дании над Датскими проливами и доступом к западной части Балтийского моря. В 2025 году Дания стала пятой страной НАТО, приобретшей береговую систему NSM, после Польши, США, Румынии и Латвии.

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