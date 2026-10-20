Данія замовила додаткові ракети NSM приблизно на $42 млн — AeroTime

Данія замовила у норвезької компанії Kongsberg додаткові ракети Naval Strike Missile (NSM) на суму близько 400 млн норвезьких крон, або приблизно 42 млн доларів. Ракети мають посилити берегову оборону країни, повідомляє AeroTime.

Угоду оформили як міжурядову операцію між Норвезьким агентством оборонних матеріалів FMA та Данською організацією оборонних закупівель і логістики DALO. Кількість замовлених ракет не розкривається.

Доповнення до контракту 2025 року

За даними FMA, нове замовлення є продовженням угоди, укладеної в березні 2025 року. Тоді Данія придбала ракети NSM для заміни Harpoon на фрегатах класу Iver Huitfeldt.

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Контракт 2025 року оцінювали приблизно у 2 млрд норвезьких крон, або 212 млн доларів. Він передбачав постачання ракет, корабельного обладнання, навчання та логістичну підтримку. Поставки заплановані на 2025–2030 роки.

Берегові батареї у Корсері

У грудні 2025 року DALO також замовила у Kongsberg наземну систему берегової оборони NSM через пряме присудження контракту, щоб пришвидшити запровадження цієї спроможності. Данія планує розмістити мобільні ракетні батареї на військово-морській базі Корсер; перші елементи системи очікують у 2026 році.

Після повного розгортання підрозділ може налічувати до 100 осіб персоналу, зокрема призовників. Його основним завданням буде посилення контролю Данії над Данськими протоками та доступом до західної частини Балтійського моря. У 2025 році Данія стала п'ятою країною НАТО, яка придбала берегову систему NSM після Польщі, США, Румунії та Латвії.

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