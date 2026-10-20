苏丹无人机袭击已致超过160人死亡——半岛电视台

半岛电视台报道，苏丹近日发生的一系列无人机袭击已造成超过160人死亡。监测该国战争期间针对平民暴力行为的人权组织“紧急律师”（Emergency Lawyers）表示，周一针对喀土穆的无人机袭击造成3名儿童死亡。

近期最致命的一次袭击发生在周日晚上，地点位于西科尔多凡州阿尔迪巴卜镇一处市场附近，该地区由快速支援部队（RSF）控制。当地居民和医务人员称，一架无人机袭击了一个交通枢纽，人们在集市日结束后正在那里等车回家。80人死亡。

另有47名伤者被送往邻近的阿尔穆杰拉德镇，其中30人随后因伤势死亡，一名法新社医疗部门消息人士说。被称为Tasis的RSF自封行政机构和“紧急律师”指责苏丹军队发动了此次袭击。

对尼亚拉和流离失所者的袭击

周一上午，一架无人机袭击了南达尔富尔州首府、RSF据点尼亚拉。医疗消息人士和RSF表示，17人死亡，其中包括7名RSF军官，另有23人受伤。

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“紧急律师”表示，周五，一架RSF无人机袭击了位于埃塞俄比亚边境的青尼罗州一场境内流离失所者集会。该组织报告41人死亡，并称此次袭击是一场人道主义悲剧。

试图袭击水坝

与此同时，一名军方消息人士称，周日防空部队拦截了数架RSF无人机，据其称，这些无人机的目标是苏丹东部加达里夫州的阿特巴拉和塞提特水坝。RSF没有立即对此信息发表评论。

联合国谴责了这些致命袭击。联合国秘书长发言人斯特凡·迪雅里克表示，该国不同地区的无人机袭击正在杀害平民，包括儿童，并扰乱关键服务的运作。苏丹军队和RSF自2023年4月以来一直交战，近几个月无人机使用增加导致更多平民伤亡。

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