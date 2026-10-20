Атаки дронов в Судане унесли жизни более 160 человек — Al Jazeera

В Судане в результате серии атак беспилотников за последние дни погибли более 160 человек, сообщает Al Jazeera. В понедельник удары дронов по Хартуму убили троих детей, заявила правозащитная группа Emergency Lawyers, которая отслеживает насилие в отношении гражданских лиц во время войны в стране.

Самый смертоносный из последних ударов произошел в воскресенье вечером возле рынка в городе Аль-Дибаб в штате Западный Кордофан, который контролируют Силы быстрого реагирования (RSF). По словам местных жителей и медиков, дрон атаковал транспортный узел, где люди ждали транспорт домой после рыночного дня. Погибли 80 человек.

Еще 47 раненых доставили в соседний город Аль-Муджлад, где 30 из них впоследствии умерли от полученных травм, сообщил источник AFP в медицинских службах. Самопровозглашенная администрация RSF, известная как Tasis, и Emergency Lawyers обвинили в ударе суданскую армию.

Удары по Ньяле и переселенцам

Утром в понедельник беспилотник атаковал Ньялу — столицу штата Южный Дарфур и опорный пункт RSF. По данным медицинских источников и RSF, погибли 17 человек, среди них семеро офицеров RSF, еще 23 получили ранения.

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В пятницу, по заявлению Emergency Lawyers, беспилотник RSF атаковал собрание внутренне перемещенных лиц в штате Голубой Нил на границе с Эфиопией. Группа сообщила о 41 погибшем и назвала удар гуманитарной трагедией.

Попытка атаки на плотины

Тем временем военный источник заявил, что в воскресенье силы противовоздушной обороны перехватили несколько дронов RSF, которые, по его словам, были направлены на плотины Атбара и Сетит в штате Гедареф на востоке Судана. RSF сразу не прокомментировали эту информацию.

В ООН осудили смертоносные удары. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что атаки дронов в разных частях страны убивают гражданских лиц, в том числе детей, и нарушают работу ключевых служб. Суданская армия и RSF воюют с апреля 2023 года, а рост применения беспилотников в последние месяцы привел к большему числу жертв среди гражданского населения.

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