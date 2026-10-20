Ataki dronów w Sudanie pochłonęły ponad 160 ofiar — Al Jazeera

W Sudanie w wyniku serii ataków dronów w ostatnich dniach zginęło ponad 160 osób, informuje Al Jazeera. W poniedziałek uderzenia dronów na Chartum zabiły troje dzieci, podała grupa praw człowieka Emergency Lawyers, która monitoruje przemoc wobec cywilów podczas wojny w kraju.

Najbardziej śmiercionośny z ostatnich ataków miał miejsce w niedzielę wieczorem w pobliżu targu w mieście Al-Dibab w stanie Kordofan Zachodni, kontrolowanym przez Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). Według lokalnych mieszkańców i medyków dron zaatakował węzeł transportowy, gdzie ludzie czekali na transport do domu po dniu targowym. Zginęło 80 osób.

Kolejnych 47 rannych przewieziono do sąsiedniego miasta Al-Mujlad, gdzie 30 z nich później zmarło w wyniku obrażeń, podało źródło AFP w służbach medycznych. Samozwańcza administracja RSF, znana jako Tasis, oraz Emergency Lawyers oskarżyły o atak sudańską armię.

Uderzenia w Nyalę i przesiedleńców

W poniedziałek rano dron zaatakował Nyalę, stolicę stanu Darfur Południowy i bastion RSF. Według źródeł medycznych i RSF zginęło 17 osób, w tym siedmiu oficerów RSF, a kolejne 23 zostały ranne.

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W piątek, według Emergency Lawyers, dron RSF zaatakował zgromadzenie osób wewnętrznie przesiedlonych w stanie Nil Błękitny, na granicy z Etiopią. Grupa poinformowała o 41 zabitych i nazwała uderzenie tragedią humanitarną.

Próba ataku na tamy

Tymczasem źródło wojskowe podało, że w niedzielę siły obrony powietrznej przechwyciły kilka dronów RSF, które, według niego, były skierowane na tamy Atbara i Setit w stanie Gedaref we wschodnim Sudanie. RSF nie skomentowały natychmiast tej informacji.

ONZ potępiła śmiercionośne uderzenia. Rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stéphane Dujarric oświadczył, że ataki dronów w różnych częściach kraju zabijają cywilów, w tym dzieci, i zakłócają funkcjonowanie kluczowych usług. Armia sudańska i RSF walczą od kwietnia 2023 roku, a wzrost użycia dronów w ostatnich miesiącach spowodował więcej ofiar wśród ludności cywilnej.

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