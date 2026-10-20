Атаки дронів у Судані забрали життя понад 160 людей — Al Jazeera

У Судані внаслідок серії атак безпілотників за останні дні загинули понад 160 людей, повідомляє Al Jazeera. У понеділок удари дронів по Хартуму вбили трьох дітей, заявила правозахисна група Emergency Lawyers, яка стежить за насильством щодо цивільних під час війни в країні.

Найсмертоносніший із останніх ударів стався ввечері в неділю поблизу ринку в місті Аль-Дібаб у штаті Західний Кордофан, який контролюють Сили швидкої підтримки (RSF). За словами місцевих жителів і медиків, дрон атакував транспортний вузол, де після ринкового дня люди чекали на транспорт додому. Загинули 80 людей.

Ще 47 поранених доправили до сусіднього міста Аль-Муджлад, де 30 із них згодом померли від травм, повідомило джерело AFP у медичних службах. Самопроголошена адміністрація RSF, відома як Tasis, та Emergency Lawyers звинуватили в ударі суданську армію.

Удари по Ньялі та переселенцях

Уранці в понеділок безпілотник атакував Ньялу — столицю штату Південний Дарфур і опорний пункт RSF. За даними медичних джерел і RSF, загинули 17 людей, серед них семеро офіцерів RSF, ще 23 дістали поранення.

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У п'ятницю, за заявою Emergency Lawyers, безпілотник RSF атакував зібрання внутрішньо переміщених осіб у штаті Блакитний Ніл на кордоні з Ефіопією. Група повідомила про 41 загиблого та назвала удар гуманітарною трагедією.

Спроба атаки на дамби

Водночас військове джерело заявило, що в неділю сили протиповітряної оборони перехопили кілька дронів RSF, які, за його словами, були спрямовані на дамби Атбара та Сетіт у штаті Гедареф на сході Судану. RSF одразу не коментували цю інформацію.

В ООН засудили смертоносні удари. Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що атаки дронів у різних частинах країни вбивають цивільних, зокрема дітей, і порушують роботу ключових служб. Суданська армія та RSF воюють із квітня 2023 року, а зростання застосування безпілотників останніми місяцями спричинило більше жертв серед цивільного населення.

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