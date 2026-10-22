Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет ЕС внести йеменское движение хуситов в перечень террористических организаций. Инициатива касается движения, его военного и политического крыльев, руководства, а также военных структур и структур безопасности, сообщает The National.

Призыв к санкциям

Евродепутаты осудили ракетные и дроновые атаки хуситов против Саудовской Аравии, а также их военное наступление в Йемене. В заявлении Европарламента эти действия назвали грубым нарушением международного и международного гуманитарного права. Депутаты подчеркнули, что многие мирные жители Йемена погибли или были перемещены, а гуманитарный кризис в стране усугубился.

Главный переговорщик по резолюции Хана Джаллул заявила о солидарности с населением Йемена и стран Персидского залива, подвергшихся атакам. Она также призвала к более широким санкциям, внесению хуситов в террористический список ЕС, а также политической и финансовой поддержке пострадавших от действий движения.

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Решение зависит от государств ЕС

Санкции ЕС, в том числе замораживание активов и запрет на въезд, требуют одобрения Совета ЕС, в который входят представители 27 государств-членов. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что для признания хуситов террористической организацией необходимо заручиться поддержкой 27 стран блока.

По словам Каллас, хуситов финансирует, вооружает и обучает Иран. Она также заявила, что атаки хуситов привели к переносу саммита лидеров ЕС и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, запланированного в Эр-Рияде. Каллас отметила, что примерно пятая часть торговли ЕС проходит через Красное море, а безопасность региона является ключевым интересом блока.

Европарламент также осудил поддержку хуситов со стороны Ирана и призвал к разоружению всех поддерживаемых Тегераном группировок на Ближнем Востоке, в том числе ливанской «Хезболлы».

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