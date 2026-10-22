欧洲议会通过了一项决议，呼吁欧盟理事会将也门胡塞武装列入恐怖组织名单。该倡议涉及该组织、其军事和政治派别、领导层，以及军事和安全机构，《The National》报道。

呼吁实施制裁

欧洲议会议员谴责胡塞武装针对沙特阿拉伯的导弹和无人机袭击，以及其在也门的军事进攻。欧洲议会在声明中称，这些行为严重违反国际法和国际人道法。议员们强调，许多也门平民死亡或流离失所，该国的人道主义危机进一步恶化。

该决议的首席谈判代表哈娜·贾卢勒表示，声援遭受袭击的也门人民和波斯湾国家。她还呼吁实施更广泛的制裁，将胡塞武装列入欧盟恐怖组织名单，并向受该组织行动影响的人提供政治和财政支持。

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决定取决于欧盟国家

欧盟制裁措施，包括冻结资产和禁止入境，需要获得欧盟理事会批准，该机构由27个成员国的代表组成。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，要将胡塞武装认定为恐怖组织，必须获得欧盟27个国家的支持。

卡拉斯表示，胡塞武装由伊朗提供资金、武器和训练。她还称，胡塞武装的袭击导致原定在利雅得举行的欧盟领导人与海湾阿拉伯国家合作委员会峰会延期。卡拉斯指出，约五分之一的欧盟贸易经过红海，该地区的安全是欧盟的关键利益。

欧洲议会还谴责伊朗对胡塞武装的支持，并呼吁解除中东所有受德黑兰支持组织的武装，其中包括黎巴嫩真主党。

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