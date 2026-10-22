Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Radę UE do wpisania jemeńskiego ruchu Hutich na listę organizacji terrorystycznych. Inicjatywa dotyczy ruchu, jego skrzydła wojskowego i politycznego, przywództwa, a także struktur wojskowych i bezpieczeństwa, informuje The National.

Wezwanie do sankcji

Europosłowie potępili rakietowe i dronowe ataki Hutich na Arabię Saudyjską, a także ich ofensywę wojskową w Jemenie. W oświadczeniu Parlamentu Europejskiego działania te nazwano rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego. Posłowie podkreślili, że wielu jemeńskich cywilów zginęło lub zostało przesiedlonych, a kryzys humanitarny w kraju się pogłębił.

Główna negocjatorka rezolucji Hana Jalloul wyraziła solidarność z ludnością Jemenu i państw Zatoki Perskiej, które padły ofiarą ataków. Wezwała również do szerszych sankcji, wpisania Hutich na unijną listę terrorystyczną oraz politycznego i finansowego wsparcia osób dotkniętych działaniami ruchu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja zależy od państw UE

Sankcje UE, w tym zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu, wymagają zatwierdzenia przez Radę UE, w której zasiadają przedstawiciele 27 państw członkowskich. Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas oświadczyła, że do uznania Hutich za organizację terrorystyczną konieczne jest uzyskanie poparcia 27 państw bloku.

Według Kallas Hutich finansuje, uzbraja i szkoli Iran. Oświadczyła również, że ataki Hutich spowodowały przełożenie szczytu przywódców UE i Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, zaplanowanego w Rijadzie. Kallas zaznaczyła, że około jedna piąta handlu UE przechodzi przez Morze Czerwone, a bezpieczeństwo regionu jest kluczowym interesem bloku.

Parlament Europejski potępił również wsparcie Iranu dla Hutich i wezwał do rozbrojenia wszystkich wspieranych przez Teheran ugrupowań na Bliskim Wschodzie, w tym libańskiego Hezbollahu.

Czytaj nas na