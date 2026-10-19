W Petersburgu, w Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze — potwierdzono pięć przypadków mpox wśród pacjentów hospitalizowanych z podejrzeniem tej choroby. Jak podaje Interia, agencja TASS poinformowała o tym, powołując się na służbę prasową Klinicznego Szpitala Chorób Zakaźnych im. S. P. Botkina.

Stan pacjentów

Szpital oświadczył, że wszyscy pacjenci znajdują się pod nadzorem medycznym. Ich stan oceniany jest jako stabilny — od lekkiego do umiarkowanego.

Wcześniej międzyregionalny oddział Rospotrebnadzoru dla Petersburga i obwodu leningradzkiego informował o obserwacji medycznej pięciu osób z powodu podejrzenia zakażenia mpox.

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Hospitalizacja w obwodzie moskiewskim

Również w obwodzie moskiewskim do szpitala trafiło pięć osób, które miały kontakt z pacjentem z podejrzeniem mpox. Według regionalnego Ministerstwa Zdrowia stan hospitalizowanych był zadowalający, a nie stwierdzono u nich klinicznych objawów choroby.

Do czasu publikacji nie było informacji o potwierdzeniu zakażenia u tych pięciu osób. Rospotrebnadzor państwa-agresora oświadczył, że monitoruje sytuację epidemiologiczną oraz dysponuje systemami testowymi i sprzętem do wykrywania wirusa.

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