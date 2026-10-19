В Санкт-Петербурге, Российской Федерации — государстве-агрессоре, подтвердили пять случаев mpox среди пациентов, госпитализированных с подозрением на это заболевание. Как сообщает Interia, агентство ТАСС сообщило об этом со ссылкой на пресс-службу Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина.

Состояние пациентов

В больнице заявили, что все пациенты находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное — от лёгкого до средней тяжести.

Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о медицинском наблюдении за пятью людьми из-за подозрения на заражение mpox.

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Госпитализация в Московской области

Также в Московской области в больницу доставили пятерых человек, контактировавших с пациентом с подозрением на mpox. По данным регионального Министерства здравоохранения, состояние госпитализированных было удовлетворительным, а клинических симптомов заболевания у них не выявили.

На момент публикации подтверждений заражения у этих пяти человек не поступало. Роспотребнадзор государства-агрессора заявил, что отслеживает эпидемиологическую ситуацию и располагает тест-системами и оборудованием для выявления вируса.

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