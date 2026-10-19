У Санкт-Петербурзі, Російській Федерації — державі-агресорі, підтвердили п’ять випадків мавп'ячої віспи серед пацієнтів, яких госпіталізували з підозрою на цю хворобу. Як повідомляє Interia, про це агентство ТАСС повідомило з посиланням на пресслужбу Клінічної лікарні інфекційних хвороб імені С. П. Боткіна.

Стан пацієнтів

У лікарні заявили, що всі пацієнти перебувають під наглядом медиків. Їхній стан оцінюють як стабільний — від легкого до середньої тяжкості.

Раніше міжрегіональне управління Росспоживнагляду для Санкт-Петербурга та Ленінградської області повідомляло про медичне спостереження за п’ятьма людьми через підозру на зараження мавп'ячою віспою.

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Госпіталізація в Московській області

Також у Московській області до лікарні доправили п’ятьох людей, які контактували з пацієнтом із підозрою на мавп'ячу віспу. За даними регіонального Міністерства охорони здоров’я, стан госпіталізованих був задовільним, а клінічних симптомів хвороби в них не виявили.

Підтвердження зараження у цих п’яти людей на момент публікації не надходило. Росспоживнагляд держави-агресора заявив, що відстежує епідеміологічну ситуацію та має тест-системи й обладнання для виявлення вірусу.

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