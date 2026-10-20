Радбез ООН ухвалив резолюцію про цифрові загрози дітям у конфліктах — Anadolu Agency

Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила резолюцію щодо використання цифрових технологій для вчинення порушень і зловживань проти дітей у збройних конфліктах. Документ, підготовлений Грецією, також стосується порушень, яким цифрові технології сприяють або які вони посилюють, повідомляє Anadolu Agency.

Цифрова грамотність

Резолюція наголошує на необхідності забезпечити дітей цифровою грамотністю. Це має допомогти їм розпізнавати ризики в інтернеті та сприяти запобіганню порушенням до того, як вони стануться.

Документ закликав держави-члени поліпшити дотримання своїх зобов'язань за міжнародним правом щодо припинення й запобігання порушенням та зловживанням проти дітей. Це стосується також порушень, вчинених, полегшених або посилених за допомогою цифрових технологій.

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Заява представниці Греції

Перед голосуванням представниця Греції в ООН Аглая Балта заявила, що Рада Безпеки не повинна мовчати про цифровий вимір тяжких порушень. За її словами, резолюція посилює чинну систему захисту, щоб вона охоплювала порушення незалежно від засобів їх вчинення.

Балта зазначила, що вербування через смартфон так само є вербуванням. Вона назвала текст відправною точкою для подальшої роботи, оскільки цифрові технології змінюють усі аспекти життя, зокрема життя дітей. Греція головувала у Робочій групі з питань дітей і збройних конфліктів у 2025 році.

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