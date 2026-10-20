Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję dotyczącą wykorzystywania technologii cyfrowych do popełniania naruszeń i nadużyć wobec dzieci w konfliktach zbrojnych. Dokument przygotowany przez Grecję dotyczy również naruszeń, którym technologie cyfrowe sprzyjają lub które nasilają, informuje Anadolu Agency.

Kompetencje cyfrowe

Rezolucja podkreśla potrzebę zapewnienia dzieciom kompetencji cyfrowych. Ma to pomóc im rozpoznawać zagrożenia w internecie i przyczynić się do zapobiegania naruszeniom, zanim do nich dojdzie.

Dokument wezwał państwa członkowskie do poprawy przestrzegania ich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego dotyczących zakończenia i zapobiegania naruszeniom oraz nadużyciom wobec dzieci. Dotyczy to również naruszeń popełnianych, ułatwianych lub nasilanych za pomocą technologii cyfrowych.

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Oświadczenie przedstawicielki Grecji

Przed głosowaniem przedstawicielka Grecji przy ONZ Aglaia Balta oświadczyła, że Rada Bezpieczeństwa nie powinna milczeć na temat cyfrowego wymiaru poważnych naruszeń. Jak powiedziała, rezolucja wzmacnia istniejący system ochrony, aby obejmował naruszenia niezależnie od środków użytych do ich popełnienia.

Balta zaznaczyła, że rekrutacja przez smartfon nadal jest rekrutacją. Nazwała tekst punktem wyjścia do dalszych prac, ponieważ technologie cyfrowe zmieniają wszystkie aspekty życia, w tym życie dzieci. Grecja przewodniczyła Grupie Roboczej ds. Dzieci i Konfliktów Zbrojnych w 2025 roku.

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