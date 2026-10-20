Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об использовании цифровых технологий для совершения нарушений и злоупотреблений в отношении детей в вооруженных конфликтах. Документ, подготовленный Грецией, также касается нарушений, которым цифровые технологии способствуют или которые они усугубляют, сообщает Anadolu Agency.

Цифровая грамотность

Резолюция подчеркивает необходимость обеспечить детей цифровой грамотностью. Это должно помочь им распознавать риски в интернете и способствовать предотвращению нарушений до того, как они произойдут.

Документ призвал государства-члены улучшить соблюдение своих обязательств по международному праву в отношении прекращения и предотвращения нарушений и злоупотреблений в отношении детей. Это также касается нарушений, совершенных, облегченных или усугубленных с помощью цифровых технологий.

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Заявление представительницы Греции

Перед голосованием представительница Греции в ООН Аглая Балта заявила, что Совет Безопасности не должен молчать о цифровом измерении тяжких нарушений. По ее словам, резолюция усиливает действующую систему защиты, чтобы она охватывала нарушения независимо от средств их совершения.

Балта отметила, что вербовка через смартфон все равно является вербовкой. Она назвала текст отправной точкой для дальнейшей работы, поскольку цифровые технологии меняют все аспекты жизни, в том числе жизнь детей. Греция председательствовала в Рабочей группе по вопросам детей и вооруженных конфликтов в 2025 году.

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