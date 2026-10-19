Polska przygotowuje się do rozszerzenia współpracy z Indiami w przemyśle obronnym, technologiach kosmicznych, badaniach i biznesie podczas oczekiwanej wizyty premiera Donalda Tuska w Nowym Delhi. Warszawa dąży również do zwiększenia rocznych obrotów handlowych między obu krajami z około 6,5 mld do 10 mld dolarów, informuje NDTV World.

Według publikacji wizyta Tuska może odbyć się 22–24 października, choć daty te nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone. Jeśli zostanie potwierdzona, będzie to pierwsza podróż szefa polskiego rządu do Indii od 15 lat. W ramach wizyty planowane są dwa fora biznesowe — w Nowym Delhi i Bengaluru — z udziałem polskich firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.

Obrona i badania naukowe

Były ambasador Polski w Indiach Adam Burakowski nazwał zwiększanie handlu jednym z priorytetów Warszawy. Oświadczył również, że polskie firmy rozpoczęły już sprzedaż dronów indyjskiej armii, a współpraca w zakresie technologii wojskowych ma potencjał do rozszerzenia.

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Polska chce nawiązać kontakty między swoją siecią badawczą Łukasiewicz, która obejmuje 23 instytuty naukowe i badawcze, a indyjskimi instytucjami, w tym Radą Badań Naukowych i Przemysłowych oraz Indyjskimi Instytutami Technologii. W umacnianie współpracy gospodarczej zaangażowany jest również minister finansów i gospodarki Polski Andrzej Domański.

Obserwacja satelitarna

Polska firma kosmiczna ICEYE należy do firm związanych z delegacją biznesową. Specjalizuje się w satelitach z radarem z syntetyczną aperturą, zdolnych do wykonywania zdjęć przez zachmurzenie i w ciemności. Prezes zarządu ICEYE Witold Witkowicz poinformował, że firma wystrzeliła ponad 76 satelitów, a jej systemy radarowe zapewniają rozdzielczość do 25 centymetrów lub lepszą.

ICEYE podpisała memoranda o porozumieniu z indyjskimi firmami Dhruva Aerospace i AgniKul Cosmos oraz liczy na ogłoszenie nowych ustaleń podczas wizyty. Pierwszy satelita firmy został wystrzelony z Indii w 2018 roku wspólnie z Indyjską Organizacją Badań Kosmicznych ISRO. Polska dąży również do pogłębienia współpracy z ISRO w sektorze kosmicznym.

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