波兰计划将与印度的贸易额提升至100亿美元——NDTV World

波兰正准备在波兰总理唐纳德·图斯克预计访问新德里期间，扩大与印度在国防工业、航天技术、研究和商业领域的合作。华沙还寻求将年度双边贸易额从约65亿美元提高至100亿美元，NDTV World报道。

据该媒体报道，图斯克的访问可能于10月22日至24日举行，但这些日期尚未正式公布。如获确认，这将是15年来波兰政府首脑首次访问印度。作为访问的一部分，计划在新德里和班加罗尔举行两场商业论坛，波兰企业将参加，其中包括中小企业。

国防与科学研究

波兰前驻印度大使亚当·布拉科夫斯基称，增加贸易是华沙的优先事项之一。他还表示，波兰公司已开始向印度军队出售无人机，而军事技术合作具有扩大潜力。

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波兰希望推动其Łukasiewicz研究网络与印度机构建立联系。该网络包括23家科学和研究机构，印度方面的机构包括科学与工业研究委员会以及印度理工学院。波兰财政和经济部长安杰伊·多曼斯基也参与加强经济互动。

卫星观测

波兰航天公司ICEYE是与该商业代表团有关联的公司之一。该公司专注于配备合成孔径雷达的卫星，能够穿透云层并在黑暗中获取图像。ICEYE董事会主席维托尔德·维特科维奇表示，该公司已发射超过76颗卫星，其雷达系统可提供最高25厘米或更好的分辨率。

ICEYE已与印度公司Dhruva Aerospace和AgniKul Cosmos签署谅解备忘录，并预计在访问期间宣布新的协议。该公司的第一颗卫星于2018年与印度空间研究组织ISRO共同从印度发射。波兰还寻求深化与ISRO在航天领域的合作。

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