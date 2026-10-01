В столице Албании Тиране во время очередного дня протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией. Участники акции бросали в сторону правоохранителей фейерверки, другие пиротехнические средства и коктейли Молотова. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, а возле здания Министерства внутренних дел, по данным AFP, — также резиновые пули. По данным Interia, в понедельник задержали 68 человек.

Столкновения возле государственных учреждений

Протесты начались возле здания Министерства образования Албании. Около 13:00 группа демонстрантов начала бросать камни в полицейских, после чего правоохранители попытались разогнать толпу с помощью слезоточивого газа и водометов. Позднее столкновения переместились в другие районы албанской столицы.

По сообщениям местных медиа, группа людей в масках атаковала здание Апелляционного суда Тираны: там выбили окна и повредили входные двери. Некоторые нападавшие, согласно этим данным, проникли внутрь здания. В связи с этим инцидентом полиция задержала пятерых человек, среди которых был 16-летний подросток, еще 15 человек разыскивают.

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Требования участников протеста

Столкновения также произошли возле Министерства внутренних дел, куда протестующие бросали коктейли Молотова. В центре Тираны участники акций опрокидывали и поджигали мусорные контейнеры, пытаясь замедлить действия сил безопасности.

Столичная полиция сообщила, что в отношении 22 человек уже начаты уголовные производства. По ее данным, во время протестов травмы получили 20 полицейских. Местные медиа также сообщили, что медицинская помощь потребовалась представителю иностранного медиа, который обратился в университетскую больницу.

Нынешние демонстрации являются продолжением протестов движения «Фламинго», которые продолжаются в Тиране месяцами. Движение возникло на фоне сопротивления строительству роскошного туристического комплекса на южном побережье Албании, связанного с инвестиционной компанией, основанной Джаредом Кушнером. Студенты, возглавляющие последние акции, требуют изменений в системе образования и отставки премьер-министра Эди Рамы, который отвергает такую возможность.

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