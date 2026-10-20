W stolicy Albanii, Tiranie, podczas kolejnego dnia protestów doszło do starć demonstrantów z policją. Uczestnicy akcji rzucali w stronę funkcjonariuszy fajerwerkami, innymi środkami pirotechnicznymi i koktajlami Mołotowa. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, a w pobliżu budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, według AFP, także gumowych kul. Według Interii, w poniedziałek zatrzymano 68 osób.

Starcia w pobliżu instytucji państwowych

Protesty rozpoczęły się w pobliżu budynku albańskiego Ministerstwa Edukacji. Około godziny 13:00 grupa demonstrantów zaczęła rzucać kamieniami w policjantów, po czym funkcjonariusze próbowali rozproszyć tłum za pomocą gazu łzawiącego i armatek wodnych. Później starcia przeniosły się do innych części albańskiej stolicy.

Według doniesień lokalnych mediów grupa zamaskowanych osób zaatakowała budynek Sądu Apelacyjnego w Tiranie: wybito tam okna i uszkodzono drzwi wejściowe. Niektórzy napastnicy, według tych informacji, przedostali się do wnętrza budynku. W związku z tym incydentem policja zatrzymała pięć osób, w tym 16-letniego nastolatka, a kolejnych 15 osób jest poszukiwanych.

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Żądania uczestników protestu

Do starć doszło również w pobliżu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie protestujący rzucali koktajlami Mołotowa. W centrum Tirany uczestnicy akcji przewracali i podpalali kontenery na śmieci, próbując spowolnić działania sił bezpieczeństwa.

Stołeczna policja poinformowała, że wobec 22 osób wszczęto już postępowania karne. Według jej danych podczas protestów obrażenia odniosło 20 policjantów. Lokalne media podały także, że pomocy medycznej potrzebował przedstawiciel zagranicznego medium, który zgłosił się do szpitala uniwersyteckiego.

Obecne demonstracje są kontynuacją protestów ruchu „Flamingi”, które trwają w Tiranie od miesięcy. Ruch powstał w związku ze sprzeciwem wobec budowy luksusowego kompleksu turystycznego na południowym wybrzeżu Albanii, powiązanego ze spółką inwestycyjną założoną przez Jareda Kushnera. Studenci, którzy stoją na czele ostatnich akcji, domagają się zmian w systemie edukacji i dymisji premiera Ediego Ramy, który odrzuca taką możliwość.

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