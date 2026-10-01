地拉那警方冲突后拘留68人——Interia

在阿尔巴尼亚首都地拉那，新一轮抗议活动期间，示威者与警方发生冲突。集会参与者向执法人员投掷烟花、其他烟火装置和燃烧瓶。警方使用了水炮和催泪瓦斯；据法新社报道，在内政部大楼附近还使用了橡皮子弹。据Interia报道，周一有68人被拘留。

政府机构附近的冲突

抗议活动始于阿尔巴尼亚教育部大楼附近。约13时，一群示威者开始向警察投掷石块，随后执法人员试图使用催泪瓦斯和水炮驱散人群。之后，冲突蔓延至阿尔巴尼亚首都的其他地区。

据当地媒体报道，一群蒙面人员袭击了地拉那上诉法院大楼：他们砸碎窗户并损坏了入口大门。据这些报道，一些袭击者进入了大楼内部。警方因这一事件拘留了5人，其中包括一名16岁少年，另有15人正在被追捕。

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抗议参与者的诉求

内政部附近也发生了冲突，抗议者向那里投掷燃烧瓶。在地拉那市中心，集会参与者掀翻并焚烧垃圾箱，试图减缓安全部队的行动。

首都警方表示，已对22人启动刑事诉讼程序。据警方数据，20名警察在抗议活动中受伤。当地媒体还报道称，一名外国媒体代表需要医疗救助，并前往大学医院就医。

当前的示威活动是“火烈鸟”运动抗议的延续，该运动已在地拉那持续数月。该运动源于对在阿尔巴尼亚南部海岸建设豪华旅游综合体的反对，该项目与一家由贾里德·库什纳创立的投资公司有关。领导近期行动的学生要求改革教育体系，并要求总理埃迪·拉马辞职；拉马拒绝了这种可能性。

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