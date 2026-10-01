Администрация Трампа рассматривает удары по Ирану — Jerusalem Post

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограниченной военной кампании против Ирана на фоне напряженного противостояния Тегерана, Вашингтона и Израиля. Об этом сообщает Jerusalem Post, ссылаясь, в частности, на публикации The New York Times и The Atlantic.

По данным The New York Times, американские чиновники обсуждали короткую интенсивную операцию продолжительностью примерно три дня. Ее возможными целями могли бы стать иранские ракетные и беспилотные арсеналы, а также энергетическая инфраструктура и штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции. The Atlantic сообщил, что Белый дом попросил Пентагон подготовить варианты ударов по иранским целям, которые потенциально могут быть нанесены до промежуточных выборов в США 3 ноября.

Заявления Трампа и Нетаньяху

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам в Атланте, что они еще увидят, что Соединенные Штаты сделают в отношении Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью, в том числе телеканалу Channel 14, предупредил: если Иран попытается атаковать Израиль, это станет для Тегерана тяжелой ошибкой.

В то же время Нетаньяху сказал, что возобновление войны за несколько недель до выборов в Израиле 27 октября было бы для страны неудобным. По информации издания, третий американский авианосец должен прибыть на Ближний Восток в ближайшее время.

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Риск новой эскалации

Израильские эксперты считают, что без дипломатической договоренности вероятность эскалации высока. Старший исследователь Института исследований национальной безопасности Дани Цитринович заявил, что Трамп не может объявить победу, но и не может оставить ситуацию без действий. По его мнению, Иран будет продолжать атаковать танкеры, поскольку не может допустить сохранения морской блокады.

Напряженность усилилась из-за нарушений судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Как отмечает Jerusalem Post, после атак 28 февраля цена нефти выросла на 46% — до 104 долларов за баррель, а цены на бензин также повысились на 46%, до 4,36 доллара за галлон.

Бывший израильский чиновник в сфере безопасности Авнер Вилан считает, что у Трампа есть основания воздерживаться от удара до промежуточных выборов. В то же время он подчеркнул, что для неконтролируемой эскалации достаточно одного значительного инцидента.

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