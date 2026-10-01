耶路撒冷邮报：特朗普政府考虑打击伊朗

在德黑兰、华盛顿和以色列紧张对峙的背景下，美国总统唐纳德·特朗普的政府正在考虑对伊朗开展有限军事行动的可能性。据《耶路撒冷邮报》报道，该报尤其援引了《纽约时报》和《大西洋月刊》的报道。

据《纽约时报》消息，美国官员讨论了一项持续约三天的短期高强度行动。其可能目标包括伊朗的导弹和无人机武器库，以及能源基础设施和伊斯兰革命卫队总部。《大西洋月刊》报道称，白宫要求五角大楼准备打击伊朗目标的方案，这些行动可能在11月3日美国中期选举前实施。

特朗普和内塔尼亚胡的声明

上周，特朗普在亚特兰大对记者表示，他们将会看到美国会就伊朗采取什么行动。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在接受包括Channel 14在内的媒体采访时警告称，如果伊朗试图袭击以色列，这将是德黑兰的严重错误。

同时，内塔尼亚胡表示，在10月27日以色列选举前几周重启战争对该国而言并不方便。据该报消息，第三艘美国航空母舰预计将于近期抵达中东。

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新一轮升级的风险

以色列专家认为，如果没有外交协议，局势升级的可能性很高。国家安全研究所高级研究员达尼·齐特里诺维奇表示，特朗普无法宣布胜利，但也无法让局势不采取行动。依他看，伊朗将继续袭击油轮，因为它不能容忍海上封锁继续存在。

由于霍尔木兹海峡航运受扰，紧张局势加剧；全球约20%的石油供应经由该海峡运输。《耶路撒冷邮报》指出，在2月28日的袭击后，油价上涨46%，至每桶104美元；汽油价格也上涨46%，至每加仑4.36美元。

以色列前安全官员阿夫内尔·维兰认为，特朗普有理由在中期选举前避免发动打击。同时，他强调，一起重大事件就足以引发失控升级。

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