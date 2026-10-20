Administracja Trumpa rozważa ataki na Iran — Jerusalem Post

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa możliwość ograniczonej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi w obliczu napiętej konfrontacji Teheranu, Waszyngtonu i Izraela. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się między innymi na publikacje The New York Times i The Atlantic.

Według The New York Times amerykańscy urzędnicy omawiali krótką, intensywną operację trwającą około trzech dni. Jej możliwymi celami mogłyby być irańskie arsenały rakietowe i dronowe, a także infrastruktura energetyczna oraz siedziby Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. The Atlantic podał, że Biały Dom poprosił Pentagon o przygotowanie wariantów uderzeń na irańskie cele, które potencjalnie mogłyby zostać przeprowadzone przed wyborami śródokresowymi w USA 3 listopada.

Wypowiedzi Trumpa i Netanjahu

W ubiegłym tygodniu Trump powiedział dziennikarzom w Atlancie, że jeszcze zobaczą, co Stany Zjednoczone zrobią w sprawie Iranu. Premier Izraela Binjamin Netanjahu w wywiadach, między innymi dla Channel 14, ostrzegł, że jeśli Iran spróbuje zaatakować Izrael, będzie to dla Teheranu poważny błąd.

Jednocześnie Netanjahu powiedział, że wznowienie wojny na kilka tygodni przed wyborami w Izraelu 27 października byłoby dla kraju niewygodne. Według publikacji trzeci amerykański lotniskowiec ma w najbliższym czasie przybyć na Bliski Wschód.

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Ryzyko nowej eskalacji

Izraelscy eksperci uważają, że bez porozumienia dyplomatycznego prawdopodobieństwo eskalacji jest wysokie. Starszy badacz Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym Dani Citrinowicz oświadczył, że Trump nie może ogłosić zwycięstwa, ale nie może też pozostawić sytuacji bez działania. Jego zdaniem Iran będzie nadal atakował tankowce, ponieważ nie może dopuścić do utrzymania blokady morskiej.

Napięcie wzrosło z powodu zakłóceń żeglugi w Cieśninie Ormuz, przez którą przechodzi około 20% światowych dostaw ropy. Jak zauważa Jerusalem Post, po atakach 28 lutego cena ropy wzrosła o 46%, do 104 dolarów za baryłkę, a ceny benzyny również wzrosły o 46%, do 4,36 dolara za galon.

Były izraelski urzędnik ds. bezpieczeństwa Avner Vilan uważa, że Trump ma podstawy, by powstrzymać się od uderzenia do czasu wyborów śródokresowych. Jednocześnie podkreślił, że do niekontrolowanej eskalacji wystarczy jeden znaczący incydent.

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