Адміністрація президента Трампа розглядає удари по Ірану — Jerusalem Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість обмеженої військової кампанії проти Ірану на тлі напруженого протистояння Тегерана, Вашингтона та Ізраїлю. Про це повідомляє Jerusalem Post, посилаючись, зокрема, на публікації The New York Times і The Atlantic.

За даними The New York Times, американські посадовці обговорювали коротку інтенсивну операцію тривалістю приблизно три дні. Її можливими цілями могли б стати іранські ракетні та безпілотні арсенали, а також енергетична інфраструктура і штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції. The Atlantic повідомив, що Білий дім попросив Пентагон підготувати варіанти ударів по іранських цілях, які потенційно можна здійснити до проміжних виборів у США 3 листопада.

Заяви Трампа і Нетаньягу

Минулого тижня Трамп заявив журналістам в Атланті, що вони ще побачать, що Сполучені Штати зроблять щодо Ірану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв’ю, зокрема телеканалу Channel 14, попередив: якщо Іран спробує атакувати Ізраїль, це стане для Тегерана тяжкою помилкою.

Водночас Нетаньягу сказав, що відновлення війни за кілька тижнів до виборів в Ізраїлі 27 жовтня було б для країни незручним. За інформацією видання, найближчим часом до Близького Сходу має прибути третій американський авіаносець.

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Ризик нової ескалації

Ізраїльські експерти вважають, що без дипломатичної домовленості ймовірність ескалації є високою. Старший дослідник Інституту досліджень національної безпеки Дані Цитрінович заявив, що Трамп не може оголосити перемогу, але й не може залишити ситуацію без дій. На його думку, Іран продовжуватиме атакувати танкери, оскільки не може допустити збереження морської блокади.

Напруга посилилася через порушення судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових постачань нафти. Як зазначає Jerusalem Post, після атак 28 лютого ціна нафти зросла на 46% — до 104 доларів за барель, а ціни на бензин також підвищилися на 46%, до 4,36 долара за галон.

Колишній ізраїльський посадовець у сфері безпеки Авнер Вілан вважає, що Трамп має підстави утримуватися від удару до проміжних виборів. Водночас він наголосив, що для неконтрольованої ескалації достатньо одного значного інциденту.

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