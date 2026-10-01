В польском городе Бельско-Бяла задержали 15 граждан Беларуси и Российской Федерации — государства-агрессора, прибывших для участия в молодежном чемпионате мира по карате. Речь идет об 11 белорусах и четырех россиянах, сообщает Notes from Poland.

Выезд в течение восьми дней

Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Шимон Мосьцицкий заявил, что иностранцы въехали в страну по туристическим визам, что не соответствовало заявленной цели их пребывания. После задержания им предписали покинуть Польшу в течение восьми дней — это кратчайший возможный срок.

Чемпионат мира по карате среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года завершился в Бельско-Бяле накануне объявления о задержаниях. Российское агентство ТАСС в начале октября писало, что молодые российские спортсмены планировали выступить на турнире.

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Польский запрет на участие

Всемирная федерация карате разрешает российским и белорусским спортсменам соревноваться под нейтральным флагом. В то же время Польша не допускает спортсменов из этих стран к турнирам на своей территории. Президент Польского союза карате Павел Полторжецкий заявил, что российские и белорусские спортсмены пытались принять участие в соревнованиях, несмотря на предупреждение союза не приезжать.

По его словам, первым сигналом стало появление гражданина России на курсе для судей, после чего произошло первое задержание. Издание Gazeta Wyborcza сообщило, что российские каратисты получили туристические визы в других странах Шенгенской зоны. Польша не выдает туристические визы гражданам России.

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