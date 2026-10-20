W polskim mieście Bielsko-Biała zatrzymano 15 obywateli Białorusi i Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora, którzy przybyli, aby wziąć udział w młodzieżowych mistrzostwach świata w karate. Chodzi o 11 Białorusinów i czterech Rosjan, informuje Notes from Poland.

Wyjazd w ciągu ośmiu dni

Rzecznik polskiej Straży Granicznej Szymon Mościcki oświadczył, że cudzoziemcy wjechali do kraju na wizach turystycznych, co nie odpowiadało deklarowanemu celowi ich pobytu. Po zatrzymaniu nakazano im opuścić Polskę w ciągu ośmiu dni — jest to najkrótszy możliwy termin.

Mistrzostwa świata w karate kadetów, juniorów i zawodników do lat 21 zakończyły się w Bielsku-Białej w przeddzień ogłoszenia o zatrzymaniach. Rosyjska agencja TASS na początku października pisała, że młodzi rosyjscy sportowcy planowali wystąpić w turnieju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Polski zakaz udziału

Światowa Federacja Karate zezwala rosyjskim i białoruskim sportowcom na rywalizację pod neutralną flagą. Jednocześnie Polska nie dopuszcza sportowców z tych krajów do turniejów na swoim terytorium. Prezes Polskiego Związku Karate Paweł Połtorzecki oświadczył, że rosyjscy i białoruscy sportowcy próbowali wziąć udział w zawodach mimo ostrzeżenia związku, aby nie przyjeżdżali.

Jak powiedział, pierwszym sygnałem było pojawienie się obywatela Rosji na kursie dla sędziów, po czym doszło do pierwszego zatrzymania. Gazeta Wyborcza poinformowała, że rosyjscy karatecy uzyskali wizy turystyczne w innych krajach strefy Schengen. Polska nie wydaje wiz turystycznych obywatelom Rosji.

Czytaj nas na