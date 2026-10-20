在波兰城市别尔斯科-比亚瓦，15名白俄罗斯和俄罗斯联邦——侵略国——公民因前来参加青年空手道世界锦标赛而被拘留。其中包括11名白俄罗斯人和4名俄罗斯人，Notes from Poland报道。

八天内离境

波兰边防局发言人希蒙·莫希齐茨基表示，这些外国人持旅游签证入境，与其申报的停留目的不符。被拘留后，他们被要求在八天内离开波兰——这是可能的最短期限。

青少年、青年和21岁以下运动员空手道世界锦标赛在宣布拘留事件的前一天于别尔斯科-比亚瓦结束。俄罗斯塔斯社10月初曾报道称，俄罗斯年轻运动员计划参加该赛事。

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波兰禁止参赛

世界空手道联合会允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立旗帜参赛。与此同时，波兰不允许来自这些国家的运动员参加在其领土上举行的赛事。波兰空手道联盟主席帕维尔·波乌托热茨基表示，尽管联盟此前警告他们不要前来，俄罗斯和白俄罗斯运动员仍试图参加比赛。

他说，第一个信号是一名俄罗斯公民出现在裁判课程上，随后发生了首次拘留。《选举报》报道称，俄罗斯空手道运动员在其他申根区国家获得了旅游签证。波兰不向俄罗斯公民签发旅游签证。

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