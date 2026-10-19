В Гвадалахаре, Мексика, около 10 тысяч человек приняли участие во втором за неделю массовом протесте из-за проблемы загрязненной воды в городской агломерации. Демонстрация, которая в основном носила мирный характер, сопровождалась актами вандализма, грабежами и бросанием бутылок с зажигательной смесью в здание Конгресса штата.

Как сообщает Mexico News Daily, протестующие утверждали, что люди в масках, устраивавшие беспорядки, не принадлежали к их движению. По данным газеты La Jornada, еще до начала марша участники выгнали не менее 30 людей в масках и изъяли у них петарды, дубинки и бутылки с зажигательной смесью. Из-за этого организаторы отложили начало акции на два часа.

Поврежденные заведения и задержания

Несмотря на это, группа людей в масках сопровождала колонну по историческому центру города, запускала петарды, разрисовывала здания и грабила магазины. Правительство штата заявило, что из-за граффити, выбитых окон и грабежей пострадали как минимум шесть заведений, в том числе рестораны, универмаги и магазины спортивных товаров.

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После начала насилия в район направили полицию штата, спецподразделения и спасателей. Они тушили пожары, предотвращали попытки силой проникнуть в правительственное здание и обеспечивали безопасность сотрудников администрации и депутатов. Власти сообщили о пяти задержаниях; еще восьми людям потребовалась медицинская помощь.

Требования протестующих

К 14:00 мирные участники протеста заполнили площадь Пласа-де-Армас. Они требовали доступа к чистой воде, отставки губернатора Пабло Лемуса и проведения референдума о его отзыве. Это была одна из крупнейших демонстраций с момента вступления Лемуса в должность в декабре 2024 года.

Предыдущая массовая акция неделей ранее завершилась применением полицией перцового газа и водометов, избиениями и задержаниями десятков людей. После этого губернатор извинился за жесткие действия силовиков, распорядился освободить задержанных и приказал провести расследование. На нынешней акции до начала беспорядков полиция была представлена минимально.

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